Marano, è ballottaggio tra Albano e Visconti Ecco i dati del primo turno

Amministrative nel napoletano, c'è la sfida del ballottaggio a Marano. Sfida a due tra Pasquale Albano e Rodolfo Visconti. Il 4 novembre si sfideranno il candidato della compagine di centrodestra, Pasquale Albano, che ha raccolto 7.659 preferenze, e Rodolfo Visconti, Pd e civiche, che ha sorpassato Rosario Pezzella (Lega e Mcm), fermo a 4.764.



Mauro Bertini, l'ex sindaco, ha raccolto 3.393 preferenze. Invece Teresa Giaccio e Lorenzo Alfè, con una sola lista in appoggio, hanno quasi raccolto i duemila e i 1.200 voti. Nessun grillino in lizza e un'affluenza bassissima alle urne. Questi i dati più importanti su cui riflettere in questa tornata elettorale.