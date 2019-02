Anm, Cascone a DeMa: "Solo provocazioni, e poi non paga" Il presidente commissione trasporti replica al sindaco: "Disse di voler gestire in autonomia..."

Il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone replica alle dichiarazioni di questa mattina del sindaco De Magistris su Anm. Come si ricorderà DeMa (leggi qui) aveva paventato l’ipotesi che il Governatore De Luca volesse far fallire l’azienda di trasporto.

Cascone però replica a partrire dell’impegno economico di Palazzo San Giacomo, che DeMa aveva definito paritario rispetto a quello della Regione: “Il Comune ha previsto fondi per 54 milioni per il servizio fino a tutto il 2019. Ma paga i servizi con un anno di ritardo. Ad oggi nulla è stato versato nel 2018, e per il 2018”.

E dunque sempre su questo ambito: “Il Comune di Napoli chiede alla Regione maggiori contributi a fronte del fabbisogno della città e degli utenti. Una richiesta almeno singolare a fronte di una inadempienza di quasi il 50% su quanto previsto negli attuali contratti di servizio. A cosa servono risorse in più se neanche i servizi previsti oggi vengono effettuati?”.



Sulla richiesta di un tavolo ad hoc Cascone poi ribadisce la propria disponibilità, spiegando però che non si è ancora avuto un incontro perché il Comune ha manifestato volontà di gestire autonomamente il servizio di trasporto, ma non ha mai fatto seguito a quella intenzione: “ Nell'ultima lettera a firma del Sindaco viene ribadita la necessità della convocazione del tavolo istituzionale per la definizione del futuro di ANM. Si omette di ricordare i due incontri già avuti, nei quali la Regione ha preso atto, come richiesto dal Comune stesso, della volontà dell'amministrazione di Napoli di assumere la totale autonomia nella gestione del servizio di trasporto per la città di Napoli. Nel verbale di tavolo istituzionale del dicembre 2017, a conclusione della discussione sull'affidamento in house, i rappresentanti del Comune di Napoli si riservarono maggiori approfondimenti che ad oggi, dopo oltre un anno, non sono ancora pervenuti. In ogni caso la Regione dichiara la propria immediata disponibilità a favorire la richiesta gestione autonoma del Comune di Napoli.”?