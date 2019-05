Pomigliano, gazebo Lega per la castrazione: scontri in piazza Nella città di Luigi di Maio gli attivisti della Lega sono stati contestati, intervenuta Polizia

Si moltiplicano le iniziative contro le manifestazioni pubbliche organizzate dalla Lega sul territorio campano. In attesa dell'arrivo del ministro Salvini che nelle prossime ore farà un tour elettorale in giro per la Regione, a Pomigliano d'Arco, città di Luigi di Maio, va in scena lo scontro tra gli attivisti della Lega e i movimenti antifascisti.

Questa mattina in piazza Leone, si è tenuta una manifestazione della sezione locale della Lega – Salvini premier, per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge che prevede la castrazione chimica per pedofili e stupratori. La manifestazione è stata interrotta da un gruppo di contestatori tra i quali c'era anche l'ex senatore di Rifondazione Comunista, Tommaso Sodano. Dopo uno scmabio di isnulti e offese reciproche si stava rischiando lo scontro fisico quando qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri sono dovuti intervenire per riportare la calma.