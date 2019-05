De Luca: stop ai pellegrinaggi di politicanti negli ospedali Il Presidente della Regione stigmatizza le visite degli ultimi giorni alla piccola Noemi.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al giuramento dei nuovi medici di Napoli, lancia un duro attacco alla spettacolarizzazione del caso Noemi di queste ultime settimane. "Ho dato disposizione - ha detto il Presidente De Luca - ai direttori generali delle Asl di vietare i pellegrinaggi dei politicanti negli ospedali, dove si va per farsi curare o per far visita a un familiare e a una persona cara, non per fare passerelle o campagna elettorale”.

Questa decisione arriva dopo la visita de vicepremier Di Maio, del Ministro Salvini, del Presidente della repubblicane di una seria infinita di istituzioni ch win questi gironi sono andati a trovare la piccola Noemi al Santobono e sono stati accolti dai medici e dalla famiglia della bimba vittima dell’agguato di Piazza Nazionale.