Napoli: disoccupati occupano il Pan

Un gruppo di precari del movimento '7 novembre' sta occupando l'androne del Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille. I disoccupati hanno anche esposto uno striscione dal balcone del primo piano dell'edificio con la scritta 'Lavoro stabile, reddito per tutti". "Chiediamo - dice un portavoce dei manifestanti - che Comune e Regione al più presto organizzino un tavolo di coordinamento per individuare progetti e soluzioni per la nostra vertenza".