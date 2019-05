Il fratello di Pino Daniele: Questa Lega è una vergogna Salvatore Daniele ha esposto dal balconcino di casa sua, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, uno striscione contro la Lega

La contestazione degli striscioni, lanciata oggi contro la visita di Salvini a Napoli, ha coinvolto anche Salvatore Daniele, fratello del cantautore napoletano Pino. Salvatore ha esposto dal balconcino di casa sua, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, uno striscione con su scritto: "Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino". Salvatore ha poi affermato che “un ministro che indossa divise, imbraccia mitra e è contro gli extracomunitari non è degno di questo nome. Deve andare via, qua non lo vogliamo. E a quello che pensano che la Lega non è più quella di una volta, quella criticata da mio fratello io dico che è peggio. Mio fratello non c'è più ma a Matteo lo dico io: questa Lega è una vergogna", ha concluso Salvatore Daniele.