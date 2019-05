Lezzi: la riqualificazione di Scampia rispetterà i tempi Il ministro ha incontrato una delegazione dei comitati di Scampia dopo un incontro elettorale a Crispano

Il ministro Lezzi mezzo ha incontrato una delegazione dei comitati di Scampia dopo un incontro elettorale a Crispano e ha rassicurato affermando che “il Cis, e il Patto per Napoli, sono degli strumenti importanti per procedere operativamente nella riqualificazione di Scampia. Nel Patto per Napolidevono essere indicate le risorse per Scampia e specificare chi deve fare cosa e in quanto tempo. La collaborazione con le istituzioni, e con gli enti coinvolti a tutti i livelli, è importante. Il mio interesse e il mio impegno è far si che ci siano delle scadenze e che vengano rispettate. Lo so che ci sono - ha aggiunto il ministro - molte persone scoraggiate, che mi dicono sono 10, 20, 30 anni che le cose stanno così. Ma stiamo lavorando perché le cose cambino. La progettazione viene fatta spendendo soldi pubblici, e bisogna smettere di programmare e poi lasciare le cose incompiute, per anni, finché i progetti poi non diventano obsoleti, e bisogna ricominciare da capo in un circolo vizioso".