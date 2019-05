Borrelli: drappelli delle forze dell’ordine negli ospedali Interviene ancora sull’agguato all’interno del Pellegrini il consigliere regionale dei Verdi

Interviene ancora sull’agguato all’interno dell’ospedale Pellegrini il il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Sanità.

“Il gravissimo episodio della sparatoria all'interno dell'ospedale Pellegrini di Napoli- ha detto Borrelli - necessita di una risposta forte e decisa da parte dello Stato. A partire dalla presenza di drappelli fissi delle forze dell'ordine all'interno degli ospedali. É l'unico modo per tentare di arginare l'ondata di violenza che progressivamente si sta abbattendo sui nosocomi della nostra città. Spiace che i vertici di polizia e carabinieri non abbiano ancora considerato questa soluzione, continuando a sottovalutare l'entità del problema. Ma noi non aspetteremo che ci scappi il morto. Abbiamo lanciato una petizione popolare che faremo sottoscrivere ai cittadini, alle persone ricoverate negli ospedali e alle loro famiglie e presenteremo un ordine del giorno in Consiglio Regionale e in Commissione Sanità per prevedere presìdi fissi. Ricordiamo ancora una volta che il fenomeno della violenza negli ospedali fa registrare circa tremila aggressioni l'anno - prosegue Borrelli - e si tratta solo degli episodi regolarmente denunciati. Gli ospedali non possono diventare un fortino alla mercè dei barbari di turno. Maggiorazione delle pene per chi compie atti di violenza nei nosocomi e presenza fissa delle forze dell'ordine sono le uniche risposte da dare ai cittadini che sono stanchi di tutta questa violenza".