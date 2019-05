De Magistris: evidente disperazione degli ambienti criminali Il sindaco di Napoli torna a commentare i gravi fatti di cronaca avvenuto nella città partenopea

Il sindaco Luigi de Magistris tornando a commentare i gravi fatti di cronaca avvenuto nella città partenopea, dalla sparatoria di piazza Nazionale nella quale è stata ferita la piccola Noemi, all’agguato nell’ospedale Pellegrini, sottolinea che “Ci troviamo di fronte a fatti che non vanno sottovalutati, che evidenziano anche in qualche modo la disperazione di determinati ambienti criminali. Credo che se da parte dello Stato ci fosse una reazione più muscolare sarebbe anche un deterrente nei confronti di chi pensa di poter fare qualsiasi cosa in qualsiasi contesto, ma mi sembra che restiamo inascoltati. Queste azioni criminali - ha proseguito il Sindaco - vanno sconfitte sia dal punto di vista culturale, sociale e civico con una città che si sta schierando ma anche con un'azione muscolare da parte dello Stato che purtroppo non ha investito e non investe ancora in modo adeguato sulla sicurezza con maggiori risorse umane, economiche e di mezzi perché nei commissariati e per il controllo del territorio servono uomini e mezzi''.