Formiche in ospedale: Cirambino contro la sospensione La consigliera regionale M5S si scaglia contro la decisione dell’Asl Napoli 1 di sospendere gli infermieri

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Cirambino si scaglia con forza contro la sospensione degli infermieri del San Giovanni Bosco decisa dall’Asl Napoli 1 sulla questione formìche in ospedale.

“È assurda - afferma la consigliera regionale pentastellata - la decisione dell'Asl Napoli 1 di sospendere gli infermieri per la presenza di formiche nei reparti del San Giovanni Bosco. Una decisione che contraddice i risultati di un'ispezione dei dipendenti del Dipartimento di Prevenzione della stessa azienda sanitaria, dalla quale è emerso che in tutti i luoghi del nosocomio si riscontravano numerosissime soluzioni di continuità, così da consentire il passaggio di formiche. Piuttosto che provvedere con opere strutturali a risolvere il rischio di una nuova invasione di insetti, i veri responsabili dell'igiene e dell'incolumità dei pazienti, ovvero il direttore generale Asl e il direttore sanitario dell'ospedale, sono ricorsi a una banale e inutile disinfestazione a cui sono inevitabilmente seguiti nuovi episodi di presenza di formiche in corsia e sui pazienti".

Per Ciarambino è paradossale aver individuato "come capri espiatori infermieri professionisti a cui non spetta neppure il compito di effettuare le pulizie" e direttori generale e sanitari andavano "immediatamente rimossi" . "Una responsabilità che andrebbe fatta risalire fino al governatore De Luca, incapace di spendere oltre due terzi del miliardo e 700 milioni di finanziamenti per l'edilizia sanitaria".