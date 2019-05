Carbonara: Iannicelli è sindaco. Questa volta ce la fa Vince Iannicielli, battuto l'uscente Paradiso

Antonio Iannicelli, dopo la vittoria sfiorata 5 anni fa si è ricandidato con la stessa lista civica "Uniti per Carbonara di Nola" e ha conquistato la poltrona di sindaco del piccolo paesino del nolano.

Michele Paradiso con la sua "Carbonara Insieme" invece, sindaco uscente, è stato sconfitto rimando a 503 voti, il 30,93%, dopo aver perso pezzi che si sono candidati e dimostrati tanto fondamentali per Paradiso quanto irrivelanti da soli.

Francesco Del Genio con la lista civica "Futura" ha invece raccolto 263 voti, il 16,17%.

Pessimo il rislutato per Giovanni Varchetta e la sua "SìAmo Carbonara" che ha raggiunto un magro 12,55, raccogliendo 204 voti e rimando fuori dal consigilo comunale. Numeri deludenti per Varchetta che negli anni aveva guadagnato visibilità nel Partito Democratico napoletano, anche grazie alla sua vicinanza ad Andrea Cozzolino e al suo ruolo di Consigliere della Citta Metropolitana di Napoli, incarico che dovrà lasciare vista la sua uscita dal Consiglio comunale

/ i consiglieri per "Uniti per Carbonara di Nola", 2 per "Carbonara Insieme", 1 per "Futura".