Napoli: Consiglio approva rendiconto, vota anche la Sinistra Tanto rumore per nulla. De Magistris ha convinto in pochi minuti il gruppo ribelle

Alla fine tanto rumore per nulla. Il gruppo “Napoli Sinistra al Comune”, che aveva annunciato la sua astensione sul rendiconto 2018, ritorna sui suoi passa e vota la delibera.

È bastata una pausa, una sospensione dopo il discorso del Sindaco de Magistris, per far ragionare i consiglieri del gruppo di maggioranza.

Alla ripresa ha immediatamente preso la parola il sindaco partenopeo che ha parlato di "pausa molto utile" ed ha rinnovato l'invito al gruppo di Coppeto a votare il documento. "Ho apprezzato - ha detto il sindaco - la volontà di tutta la maggioranza di comprendere il disagio del gruppo Napoli Sinistra in Comune . Noi - ha aggiunto - siamo una coalizione plurale e sono convinto che dobbiamo andare avanti tutti insieme sia in questa votazione che nelle sfide a venire. Pertanto rinnovo l'appello a votare questo rendiconto perché è frutto di un lavoro di squadra. Pur comprendendo il disagio ritengo che debba prevalere lo spirito di coalizione e da domani sarà un giorno diverso in cui saprò ascoltare. Mi auguro che questo voto non provochi ferite nella maggioranza".

Alle parole di de Magistris è seguito l'intervento del capogruppo di "Napoli Sinistra in Comune", Mario Coppeto, che ha affermato: "Ringrazio il sindaco per la sensibilità. Le questioni poste restano in piedi - ha proseguito - Noi continueremo la nostra battaglia. Non abbiamo nulla da chiedere e siamo fortemente attaccati alla democrazia che proviamo ad esercitare".

Il rendiconto 2018 è stato approvato con voto per appello nominale. I voti favorevoli sono stati 22 e 1 contrario.