La Regione taglia i vitalizi: risparmio da 2 mln all'anno Approvato il provvedimento. Esultano i Cinque Stelle: "trovato un buon compromesso istituzionale"

E' stata approvata dal Consiglio regionale della Campania la legge che prevede un taglio dei vitalizi per i 232 ex consiglieri del parlamentino della Campania. Il provvedimento è passato con 39 voti a favore ed una sola astensione. Una legge finalizzata, si legge nel testo, a conseguire "un risparmio di spesa in una più generale ottica di riduzione dei cosiddetti costi della politica, nel recepire quanto ha formato oggetto dell'Intesa" Stato-Regioni. La riduzione sarà almeno del 20 per cento su una spesa annua che oggi è di 10,7 milioni. In sostanza un risparmio di 2 milioni 1 40mila euro all'anno.

"Quello che è stato approvato oggi - ha detto il consigliere regionale della Campania, Franco Picarone, che ha illustrato la legge rispondendo in aula alle osservazioni del M5S - è un testo che ricalca lo schema adottato dalla Camera".

I vitalizi saranno ricalcolati secondo il metodo contributivo «con meccanismi equitativi ed istituisce l'indennità a carattere differito che viene attribuita ai consiglieri e agli assessori regionali, a partire dalla Legislatura in corso, cessati dal mandato, che abbiano compiuto almeno una legislatura, dai 65 anni di età e secondo il metodo di calcolo contributivo».

«Sono stati determinati un tetto massimo ed uno minimo di trattamento, che non possono essere superati con il ricalcolo, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dai percettori dei vitalizi e si colma un vuoto legislativo circa il futuro pensionistico dei consiglieri regionali a partire da questa Legislatura», ha spiegato il presiedente della Commissione bilancio del Consiglio.

La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione anche se avrà effetto dal prossimo mese di dicembre.

Esulta il gruppo Cinque Stelle a Palazzo Santa Lucia: "Alla fine è stato trovato un compromesso istituzionale. Oggi è l’inizio di una grande vittoria - ha dichiarato Valeria Ciarambino - Grazie al Movimento 5 Stelle anche in Campania tagliati i vitalizi".