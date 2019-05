De Magistris rilancia l'idea di coalizione con il M5S Il sindaco ci riprova e lancia la proposta di alleanza ai 5 Stelle in vista del voto regionale

Il Sindaco di Napoli ci riprova e rilancia la proposta ai 5 Stelle di costruire insieme una coalizione in vista delle regionali. Dopo i vari ammiccamenti con il Presidente della Camera, Roberto Fico, dei mesi scorsi, l’ex-pm rompe gli indugi e afferma che “Con il Movimento 5 Stelle si può costruire una coalizione regionale. Io faccio un appello alle sensibilità migliori del Movimento su questo. Penso che i 5 Stelle facciano un errore - ha aggiunto de Magistris - se non dialogano con noi che abbiamo ha dimostrato che le cose che loro dicono le facciamo, a cominciare dall'acqua pubblica. Ora guardiamo con attenzione alla discussione che si aprirà nel Movimento 5 Stelle dopo le elezioni europee".

Per le elezioni regionali del 2020 DEMA, il movimento del sindaco arancione, sarà in campo e de Magistris è cosciente che per giocarsi davvero la partita elettorale dovrà costruire una coalizione nuova che non può fermarsi ai centri sociali e alla sinistra storica. I 5 Stelle potrebbero garantire al Sindaco partenopeo un buon bacino elettorale in tutta la regione e se dovesse nascere questa nuova coalizione rappresenterebbe un laboratorio politico che potrebbe essere riprodotto su scala nazionale.