Salvini: Chi ha votato Lega al Sud pensa al futuro

Il vicepremier Matteo Salvini analizza il voto e si concentra sul valore che assume per la Lega il voto al sud. "Tra i 9 milioni di italiani che hanno scelto il simbolo della Lega - afferma il leader del carroccio - ci sono anche napoletani, calabresi e siciliani che, evidentemente, più che fare processi al passato guardano al presente e preparano il futuro. Se la Lega ha preso quasi il 20% voti in Campania - continua il ministro dell’Interno - o sono tutti scemi oppure, evidentemente, in passato non ci si conosceva. Prima la Lega Nord si occupava solo di Nord mentre adesso, fortunatamente, ho scelto che il mio movimento sia a disposizione di tutta Italia". Tra gli elettori meridionali "evidentemente c’è chi guarda al passato - conclude - e chi invece guarda avanti".