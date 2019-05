Pd Napoli: annullata la conferenza stampa post voto L'incontro convocato per fare una valutazione del risultato elettorale è stato cancellato

Era prevista per domani una semplice e banale conferenza stampa del Pd Napoli per fare una "valutazione del risultato elettorale delle Europee e delle Amministrative dei Comuni della Provincia di Napoli”. Salta tutto però per “Sopraggiunti impegni nazionali" e l’incontro è stato rimandato a data da destinarsi.

Neanche quando le cose, se pur minimamente, migliorano il Partito Democratico napoletano riesce a dimostrare di essere un soggetto stabile. In meno di 24 ore dalle proposte ammiccanti a de Magistris di Nicola Oddati, alle sfuriate di chi con il Sindaco arancione in questi anni si è scontrato sempre, da Antonio Marcio alla senatrice Valente, si arriva alla cancellazione della conferenza stampa sul voto che in città e in provincia aveva invece mostrato una tenuta se non una risalita del Pd.

Il rinvio della conferenza e le dichiarazioni degli ultimi giorni sono la dimostrazione lampante che nonostante i cambi di segretari nazionali, la conflittualità dei democratici napoletani è così alta che sopravvive a tutti gli scombussolamenti e le rivoluzioni romane.