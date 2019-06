Caso CSM, Annunziata (Pd): Si accerti verità con rigore "Rispetto a responsabilità accertate non resteremo in silenzio" assicura il segretario Dem

In merito all’inchiesta su CSM ed eventuali condizionamenti della politica sull’autonomia delle scelte della magistratura chiediamo, in tempi brevi, che si appuri con chiarezza la verità. A chiederlo è il segretario regionale del Partito Demoratico, Leo Annunziata che in una nota invita a svolgere "indagini rigorose, con la piena collaborazione da parte di tutti e soprattutto valutazioni attente e di merito, non affrettate".

"E’ fondamentale ristabilire un clima di fiducia verso la magistratura - continua il segretario dem - perché Il permanere di zone d’ombra e di dubbi scalfisce principi fondamentali di trasparenza e indipendenza. Affermiamo la centralità della separazione dei poteri, assoluta indipendenza e autonomia della magistratura e auspichiamo che non ci sia alcuna divaricazione tra principio di legalità e legittimità ma continuino ad andare di pari passo".

"Rispetto a responsabilità accertate non resteremo in silenzio - assicura Annunziata - . I cittadini hanno bisogno di chiarezza e il PD non favorirà una degenerazione della politica e della giustizia. Avvertiamo, da una realtà difficile e complessa come la Campania, la necessità che operato della magistratura e conclusioni delle indagini avvengano in tempi rapidi"