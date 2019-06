Ballottaggi, De Luca batte Salvini: rimonta il centrosinistra La rimonta del centrosinistra sui territori, si riaprono i giochi per le Regionali

I ballottaggi in Campania definiscono un' inattesa rimonta del centrosinistra nel napoletano. Il centrodestra, perde quasi ovunque la sfida diretta rovesciando in parte il dato emerso dalle europee. La Lega, che il 26 maggio è diventata potenzialmente primo partito in regione, al secondo turno non è riuscita a sfondare nemmeno nelle città dove il segretario in persona Matteo salvini è venuto a tirare la volata ai suoi candidati.

Il Pd e alleati dimostrano invece una netta capacità di recupero sui territori, dato che riapre i giochi in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo.

La sfida più importante si giocava a Casoria, la città più grande dove si è registrata la più bassa affluenza. Ha vinto Raffaele Bene, candidato di Campania Libera, lista del governatore Vincenzo De Luca, contro la candidata della Lega Angela Russo che nonostante la volata di Matteo Salvini si è fernata al 44 per cento.

A Nola il Pd e alleati strappano la roccaforte al centrodestra. Vince con il 61 per cento l'imprenditore Gaetano Minieri contro il 38,54 per cento della candidata del centrodestra Cinzia Trinchese.

A Bacoli c'è stata la rivincita di Josi Della Ragione, sindaco sostenuto da Dema e Cinque Stelle, che era stato sfiduciato dalla sua maggioranza, ci ha riprovato con la coalizione civica e ha vinto con il 62,8 per cento contro Nello Savoia, candidato di Fdi, per il quale era arrivata a Bacoli anche Giorgia Meloni.

A Grumo Nevano il ballottaggio è stato tutto interno al centrodestra, vince Gaetano Di Bernardo alla guida di una coalizione di civiche, contro Angelo Campanile, sostenuto da Forza Italia e Lega.

A Casavatore, Luigi Maglione (civiche di centrodestra) ha sconfitto dopo un lungo testa a testa Pasquale Sollo (ex senatore del Pd, candidato con civiche di centrosinistra).

Anche nel casertano il centrosinistra vince per 3 a 1. Conquista Aversa, dove Alfonso Golia vince col 66, per cento contro il suo omonimo Gianluca golia, per il quale si era speso anche Salvini.

Luca Branco è il nuovo sindaco di Capua, col 56,2, e Renato Natale fa il bis a Casal di Principe col 53,1 provando a cancellare definitivamente il marchio di infamia della camorra. Per Natale è arrivato in città anche il segertario del Pd Nicola Zingaretti.

La Lega e il centrodestra conquistano invece Castel Volturno con Luigi Petrella (56,6 per cento) segnando una svolta radicale nella cittadina dove si concentra il più alto numero di immigrati della Campania.