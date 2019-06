Bagnoli, ok al programma di bonifica. Ma la Regione lo boccia Il via libera viene dalla Conferenza dei servizi. Entro luglio la gara per l'ex Eternit.

La Conferenza dei servizi ha approvato il Praru di bagnoli, il programma di bonifica e rigenerazione urbana relativa allo stralcio urbanistico degli interventi.

Come annunciato lunedi scorso dal Ministro per il sud Barbara Lezzi oggi si è realizzato uno dei passaggi chiave del processo di risanamento dell'area ex Eternit. La conferenza dei servizi ha infatti definito la destinazione d'uso delle aree. Entro luglio si partirà con la gara di lavori di bonifica e con il concorso internazionale di idee gestite entrambe dal soggetto attuatore invitalia.

La Regione però ha bocciato il piano. I rappresentanti al tavolo di Palazzo Santa Lucia hanno espresso parere non favorevole perchè non hanno ritenuto sufficiente il livello di elaborazione.

"Per noi questo progetto non è in grado di garantire la rinascita di Bagnoli - ha dichiarato Bruno Discepolo, assessore regionale all'urbanistica -Questo programma prende atto di cose già viste. Dopo 4 anni di attività demandate la riformulazione dell'idea ad un concorso di idee non va bene. Non abbiamo capito qual è l'idea della nuova Bagnoli, era necessaria una visione strategica di indirizzo, non spetta a un concorso di idee realizzarla”.

Soddisfatto l'amministratore di Invitalia Domenico Arcuri. Dopo troppi anni di promesse e attese partono le gare. 320 milioni sono già sul piatto. Stando a quanto dichiarato dal Governo le bonifiche dovrebbero terminare nel 2024. Ma si attende ancora il dissequestro delle aree.

Soddisfatto anche il Comune di Napoli che aveva chiesto il rispetto delle prerogative per il territorio.