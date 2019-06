Napoli: La Lega lancia l’Accademia Federale Il nuovo modulo di formazione politica del Partito di Salvini partirà ad ottobre

La Lega lancia a Napoli il nuovo modulo della scuola di formazione politica del Partito di Salvini. Alla presentazione per ritirare i moduli di iscrizione alle prossime lezioni, si sono presentanti, secondo gli organizzatori, circa duecento persone.

L'Accademia federale della Lega è un progetto nazionale voluto dal leader Matteo Salvini, partito in Campania e coordinato dal senatore Manuel Vescovi.

Gianluca Cantalamessa, deputato leghista è responsabile della Lega Campania, ha presentato l’iniziativa descrivendo l’Accademia Federale della Lega come “un'iniziativa riservata a chi intende arricchire le proprie conoscenze politiche e istituzionali, la cui offerta formativa ha come obiettivo formare una futura classe dirigente fornendo una conoscenza articolata del nostro sistema politico, amministrativo, economico, sociale e affrontando tematiche politiche nazionali e internazionali. L'avvio del secondo modulo con centinaia di iscritti, conferma la giusta strada intrapresa dalle Lega. Napoli e la Campania hanno voglia di buona politica. L'attuale classe dirigente leghista ha il compito di fornire risposte e, soprattutto, indicazioni. I giovanissimi verranno inseriti nei dipartimenti tematici della Lega per tornare ad essere protagonisti del loro futuro e approfondendo temi quali trasporti e infrastrutture, agroalimentare e sanità". Le lezioni cominceranno ad ottobre di quest'anno a andranno avanti fino alla fine di marzo del 2020. Tra i relatori, i nomi di Lihomg Zhang, docente dell'Università di Shanghai, Paola Giordano, ordinario UNISOB, il ministro Lorenzo Fontana. E poi, giudici, avvocati, diplomatici e giornalisti. A coordinare i lavori in regione Campania l'architetto Fabiana Gardini.