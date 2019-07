Disoccupati in corteo per le strade di Napoli Gli attivisti del Movimento di Lotta per il Lavoro "7 Novembre" in corteo a palazzo San Giacomo

“Denunce e repressione non ci fermeranno": è quanto scrive in un posto pubblicato su Facebook il Movimento di Lotta per il Lavoro "7 Novembre". Oggi, i manifestanti stanno percorrendo in corteo le strade di Napoli. "In nove - prosegue il post dei disoccupati - si devono andare in Questura perché denunciati in occasione della giornata di lotta fuori al #SanNazzaro quando contestano le passerelle elettorali per le elezioni europee, con alcuni disoccupati feriti e che si sono dovuti operare per nasi e teste rotte. Una delegazione è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo. Dopo ci sposteremo alla #MensaOccupata per un assemblea che riporterà tutti gli elementi della vertenza, deciderà le prossime azioni da condurre e le iniziative da costruire. VOGLIAMO TUTTO! Lavoro o non lavoro: dobbiamo campare! Riduzione dell'orario a parità di salario! Lavorare meno, lavorare tutti! Progetti per lavori di pubblica necessità! Allargamento dei beneficiari del reddito! Eliminazione dei vincoli!” Conclude nel post gli attivisti del Movimento di Lotta per il Lavoro "7 Novembre"