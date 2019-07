La Lega di Napoli cerca altre "Bibbiano" La questione tragica degli affidi illeciti è diventata un argomento di polemica politica a tutti i livelli

La questione di Bibbiano nonostante la tragicità della cronaca è ormai diventato un argomento di polemica politica a tutto campo. La Lega di Napoli ha infatti affermato di essere “al lavoro, carte alla mano, per verificare che tutto quanto venuto fuori nella vergognosa vicenda di "Bibbiano" non avvenga in nessuna delle case famiglia presenti sul territorio comunale di Napoli, finanziate dalla amministrazione comunale. In questa direzione è stato presentato un question time in consiglio comunale, successivamente alla decisione del partito di fare chiarezza su tali questioni. Terminato il periodo di analisi dei documenti e delle informazioni rispetto alle diverse strutture presenti sul territorio napoletano indiremo una conferenza stampa apposita".

Questo è quello che hanno scritto in una nota congiunta Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega - Salvini Premier Napoli e Vincenzo Spavone coordinatore nazionale della bigenitorialità.