Salvini: gravissime le accuse di De Luca al Prefetto di Napoli Il ministro dell’Interno esprime piena solidarietà a Carmela Pagano

L’attacco del Presidente Vincenzo De Luca al Prefetto di Napoli Carmela Pagano non è un atto che può passare in sordina e infatti il titolare del Viminale, Matteo Salvini, esprime “totale solidarietà al prefetto di Napoli, che ha nominato la commissione d'accesso alla Asl Napoli 1 per verificare eventuali infiltrazioni della camorra. Contro i boss non si scherza" e attacca il presidente della Regione Campania definendo "gravissimi le accuse e gli insulti" di Vincenzo De Luca.

"Lo Stato agisce nell'interesse dei cittadini perbene e, in questo caso, di medici, infermieri e pazienti onesti che vanno tutelati. Mi aspetto - aggiunge Salvini - solidarietà bipartisan al prefetto Carmela Pagano: la lotta alle mafie non può essere argomento divisivo né può essere attaccato un prefetto che negli anni ha sempre dimostrato coraggio e capacità".