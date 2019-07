De Magistris: "sulla sanità De Luca ha fallito" Il Sindaco di Napoli difende l’azione del Prefetto Pagano e attacca il governatore

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è netto nel definire “assolutamente fallimentare” la gestione della sanità da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

”Credo che, a pochi mesi dalla fine del mandato di De Luca - afferma il primo cittadino partenopeo - il rendiconto sulla gestione della sanità, la prima materia di competenza regionale, sia assolutamente fallimentare".

L’ex-pm ha anche sottolineanto che “la commissione d'accesso ovviamente non è nessun atto di condanna né di colpevolezza presunta ma politicamente e istituzionalmente potremmo dire che certifica il fallimento della gestione De Luca sulla sanità. Lui aveva annunciato un efficientamento, voleva rivoluzionare la sanità, aveva detto "mai più barelle" e invece sono tante e i malati stanno anche per terra, avevano detto "più sanità pubblica" e invece abbiamo la chiusura di presidi pubblici".

Sull’attacco sferrato ieri dal Presidente De Luca nei confronti del Prefetto di Napoli Carmela Pagano il Sindaco vuole precisare di dissociarsi completamente dalle parole del governatore che stigmatizza parlando di “un nervosismo e un'assoluta assenza di rispetto istituzionale" da parte di De Luca. "Ci confrontiamo con il prefetto ogni giorno e, insieme, lavoriamo in condizioni difficili in una realtà complicata che però - puntualizza de Magistris - fa passi in avanti proprio grazie a quella cooperazione istituzionale. Ora si comprende chi ha senso e rispetto per le istituzioni e chi non ne ha per nulla".