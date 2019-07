Tridico a De Luca: i navigator saranno stabilizzati Il presidente dell’Inps rassicura il governatore che definì i navigator una porcheria clientelare

Oggi il presidente nazionale dell’Inps Pasquale Tridico era a napoli per la conferenza stampa di presentazione dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Comune di Napoli per l'attuazione del progetto "Inps per tutti”. Proprio da Palazzo San Giacomo e al fianco del Sindaco Luigi de Magistris, Tridico ha lanciato un chiaro attacco al presidente delle Regione Campania Vincenzo De Luca sulla questione dei navigator. "So per certo - ha detto il Presidente dell’Inps - perché ho partecipato alla stesura della legge, che ci sono a bilancio le risorse per la stabilizzazione dei navigator dal 2021. Si è scelta la modalità di collaboratori nella fase iniziale per dare maggiore velocità all'attuazione delle legge sul reddito di cittadinanza, ma quando i contratti dei navigator scadranno, per loro è già prevista la posta per la stabilizzazione".

Tridico ha dunque risposto così alle dichiarazioni di De Luca che sostiene invece che con i navigator si crea solo altro precariato e che, nei giorni scorsi, mentre i 471 campani vincitori del concorso protestavano proprio davanti alla sede della Regione di via Santa Lucia, ha definito i navigator “una porcheria clientelare” che genera solo un altro “serbatoio di precariato e comitati di lotta”.