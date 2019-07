De Magistris: Salvini e Di Maio assassini politici Il Sindaco di Napoli attacca il governo sull’immigrazione

Continua lo scontro sui social tra il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

È infatti di stamattina il nuovo tweet con il quale il Sindaco partenopeo attacca il leader leghista e lancia anche una stoccata al capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

“Mentre Salvini glissa colpevolmente sui presunti fondi neri dalla Russia - scrive de Magistris- contribuisce con la politica del governo di cui è capo politico di fatto,grazie alla spalla politica Di Maio,a far morire in mare altre 150 persone che cercavano la speranza della vita. Assassini politici!”

Il Sindaco arancione continua nel tentativo di porsi come alternativa nazionale a Salvini, provando a diventare il leader di un movimento che contrasta il leader leghista sul tema a lui più caro che è quello dell’immigrazione. Attaccando Di Maio e accusandolo di essere la “spalla” politica di Matteo Salvini, de Magistris prova a spaccare il Movimento 5 Stelle che in città ha come riferimento il presidente della camera Roberto Fico con il quale il primo cittadino partenopeo sta provando ad instaurare un dialogo in vista delle regionali. Un rapporto, quello tra de Magistris e Fico, che si fonda proprio sulla condivisione di una visione alternativa a quella salviniana sulle politiche migratorie.