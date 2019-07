De Luca: il prefetto ha ceduto alle pressioni politiche Sulla commissione d’accesso Presidente rincara la dose: “una buffonata politico propagandistica"

Nonostante la pioggia di critiche e di richiami a toni istituzionali il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non torna sui suoi passi e anzi sulla questione della commissione d’accesso nominata dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano, per accertare l'esistenza di infiltrazioni camorristiche nell'ospedale San Giovanni Bosco, rincara la dose e giudica la scelta del Prefetto come “una buffonata politico propagandistica intollerabile".

“È intollerabile - spiega De Luca - perché sporca l'immagine di Napoli e della Campania. Abbiamo dato l'anima per lanciare l'immagine di Napoli e la Campania con le Universiadi ed è intollerabile fare scelte che sporcano questa immagine. È intollerabile perché c'è già una indagine in corso, quindi che necessità c'è? È una grande palla sollecitata dai grillini nemici di Napoli e della Campania. Hanno interesse solo a fare propaganda. Ha sbagliato il prefetto, so bene che non l'ha fatto lei, ma ha sbagliato a cedere a pressioni politiche. Un anno fa le ho inviato una lettera per chiedere l'istituzione di un posto di polizia. Silenzio di tomba. E dopo un anno si manda una commissione".