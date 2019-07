Costituente delle idee, il Pd chiama docenti e intellettuali Martedi 30 luglio da Napoli parte il progetto per la scuola del futuro

“Martedì Il 30 luglio, alle ore 12, presso la sede regionale del Partito Democratico della Campania, in via santa Brigida, 51 Napoli, lanceremo il progetto della Costituente delle idee, che vedrà un primo significativo appuntamento nella seconda metà del mese di Settembre, con il quale chiamiamo docenti, intellettuali, dirigenti, le organizzazioni sindacali, associazioni a discutere e costruire una nuova idea di scuola, quella del futuro. Vogliamo riannodare un rapporto che si è interrotto negli ultimi anni, anche a causa di errori commessi da noi.” Ad annunciarlo Camilla Sgambato, responsabile nazionale Scuola del Pd.

“Cominciamo proprio da Napoli, città vivace, attenta e curiosa, perché siamo sicuri che accoglierà con entusiasmo questo appello. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per definire il campo di un nuovo centrosinistra che riporti al centro del dibattito politico la scuola, oggetto purtroppo di tagli indiscriminati, di tentativi di regionalizzazione pericolosissimi per un’istituzione necessaria per la crescita democratica. Partiamo da Napoli perché la scuola del mezzogiorno, con i suoi straordinari docenti, con le sue potenzialità ha bisogno di un’attenzione maggiore, di una cura, di empatia”, continua la componente della segreteria di Nicola Zingaretti. Naturalmente sarà anche l'occasione per avere un confronto sulle questioni più urgenti da affrontare in tutte le sedi istituzionali per assicurare un avvio positivo del nuovo anno scolastico, tutelando gli interessi e i diritti degli alunni, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale scolastico.

“Con me, responsabile Pd scuola, saranno presenti il segretario regionale Leo Annunziata, la dirigente Armida Filippelli, Nicola Oddati, responsabile nazionale mezzogiorno, Michele Meta, commissario Pd Napoli, Marco Rossi Doria, presidente di IF, i membri della direzione nazionale del Pd, ed i segretari provinciali ai quali chiederemo di lanciare la medesima iniziativa nelle altre province campane”, conclude Sgambato.