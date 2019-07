Navigator in protesta a Roma: "Di Maio risolva il conflitto" Una delegazione di vincitori del concorso della Campania chiede di vedere il ministro del lavoro

Da stamane una delegazione dei Navigator della Campania è a Roma in vista del kick off organizzato da Anpal Servizi S.p.A. Alcuni vincitori campani del concorso bandito nell'ambito delle procedure per l'attuazione del reddito di cittadinanza hanno protestato fuori dalla sede dove si svolge la prima giornata di orientamento dell'Anpal servizi a Roma chiedendo di vedere il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Alcune persone vavea portato dei cartelli con la scritta "De Luca firma" ma, stando a quanto si apprende, gli sarebbe stato impedito di esporli.



Sono 471 i vincitori del concorso dei navigator per la Campania che non potranno essere assunti da Anpal Servizi perché non è stata firmata la convenzione con la Regione dal presidente Vincenzo De Luca.

"Compete al Governo risolvere questo conflitto politico-istituzionale e trovare una tempestiva soluzione per risolvere questa incresciosa questione, fornendoci risposte certe e puntuali - si legge in una nota dei navigator campani - Del resto quello dell’attuazione delle politiche attive legate al reddito di cittadinanza non può dirsi un vero successo se non con la partecipazione anche della regione Campania, che attualmente conta il maggior numero di domande di reddito di cittadinanza accolte.Il nostro auspicio è quello di non finire nel dimenticatoio, ma di cominciare presto il nostro percorso a fianco dei nostri colleghi e dei percettori del reddito di cittadinanza"