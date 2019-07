Palma è il nuovo amministratore unico di Napoli Servizi "A volte ritornano": l’ex-assesore al bilancio, guiderà la società partecipata cardine del Comune

“A volte ritornano” era il titolo italiano di una raccolta di racconti di Stephen King che andrebbe benissimo anche per i volti delle giunte arancioni e per le nomine dei manager delle partecipate.

Salvatore Palma, uno di quelli che ritornano, è il nuovo amministratore unico della Napoli Servizi, società partecipata dell'amministrazione. Palma è già stato assessore al Bilancio del Comune di Napoli con il Sindaco Luigi de Magistiris e si dimise a maggio del 2016 dopo l’approvazione del rendiconto. Le sue parole di allora “torno alla mia professione, resto a disposizione della causa di questa amministrazione” oggi acquistano un senso maggiore e quella disponibilità si è concretizzata in nella nomina di oggi. Il Sindaco ha infatti firmato stamattina il decreto di nomina e Palma torna così a rivestire un ruolo cruciale per l’amministrazione napoletana subentrando ad Andrea de Giacomo che il 19 luglio aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a seguito delle quali il Comune aveva avviato la procedura di avviso pubblico per individuare il nuovo amministratore della Napoli Servizi. Nel decreto il sindaco ha evidenziato che dalla lettura del curriculum vitae, Salvatore Palma risulta essere in possesso dei requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo.

Ma sicuramente alla base della scelta di de Magistris c’è anche il rapporto personale tra i due e la condivisione di un percorso amministrativo che è durato anni.