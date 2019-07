Napoli: finalmente aperto il sottopasso di San Giovanni La struttura realizzata da RFI è stata consegnata al Comune

È stato finalmente aperto al pubblico il sottopasso pedonale di via Vigliena, della Linea 2 della Metropolitana, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Con la consegna del sottopassaggio al Comune di Napoli, si conclude pertanto l’iter necessario anche per demolire il sovrappasso provvisorio in ferro, che sovrasta la linea ferroviaria. La struttura è stat infatti realizzata da RFI per eliminare il passaggio a livello esistente.

Il sottopasso è stato dotato di rampe per il trasporto di biciclette, di impianti di illuminazione a risparmio energetico a led, di un impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque e di un impianto di video sorveglianza. L’intervento si completa con la realizzazione a cura di RFI di una area attrezzata per attività sportive e di svago, dotato di di illuminazione, di elevati standard di funzionalità e qualità. L’investimento complessivo di RFI è di 2,2 milioni di euro.

«Oggi – commenta l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese – viene consegnato alla cittadinanza in via Vigliena un collegamento pedonale in grado di riconnettere due parti del quartiere San Giovanni interrotte dall’infrastruttura ferroviaria. L’opera, realizzata da RFI - Rete Ferroviaria Italiana - è stata fortemente voluta da questa Amministrazione. Infatti, il sovrappasso provvisorio che era stato realizzato nel 2008 nella scorsa sindacatura aveva creato non poche problematiche alla comunità, sia di accessibilità che di degrado. È nata quindi una proficua interlocuzione con RFI che ha portato alla progettazione e quindi alla realizzazione del sottopasso e alla chiusura del passaggio a livello di Vigliena necessaria per l’avvio del servizio metropolitano della Linea 2 da Napoli Gianturco a Napoli San Giovanni-Barra. Con l’apertura di oggi si potrà procedere finalmente alla demolizione del sovrappasso in ferro eliminando così una struttura fortemente invasiva e mal sopportata dal territorio. L’opera oggi consegnata è il frutto concreto della proficua collaborazione con RFI e in ultimo con il Direttore Territoriale Produzione Napoli, Giulio Del Vasto, che ringrazio. La collaborazione con RFI sul territorio di San Giovanni non si interrompe qui. Continuano le azioni congiunte per potenziare la stazione San Giovanni-Barra, sempre più proiettata a diventare un nodo di interscambio e punto di riferimento dell’area orientale della città».

«Il sottopasso – spiega il Direttore Territoriale Produzione Napoli di RFI Giulio Del Vasto – consente, anche alle persone diversamente abili, il superamento della linea ferroviaria. L’intervento prevede un sottopasso spostato rispetto all’asse della strada costituito da una rampa di discesa, il sottopasso dei binari e una rampa e una scala di risalita all’interno delle aree attrezzate adiacenti la linea ferroviaria. L’intervento comprende opere di sistemazione idraulica, un impianto di pubblica illuminazione e un impianto per la videosorveglianza. Con l’apertura del sottopasso vengono restituite alla collettività anche le aree adiacenti utilizzate come aree di cantiere opportunamente riqualificate. Inizieranno a breve i lavori di smontaggio del sovrappasso metallico provvisorio».