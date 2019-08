Regionali, il Pd convoca gli alleati per possibile coalizione Annunziata: aupichiamo uno scatto nei territori per iaytare tutti a riprendere fiducia

Su iniziativa del Segretario regionale del Partito Democratico della Campania, Leo Annunziata, si è riunito, presso la sede di Via S. Brigida, 51, il tavolo delle forze democratiche, socialiste e riformiste con l’obiettivo di costruire una possibile e solida coalizione per le prossime elezioni regionali.

Erano presenti delegazioni di Articolo1-Mpd, IDV, Repubblicani, Socialisti, +Europa, L’Italia è popolare, Centro Democratico e Demos.

E’ stato un primo e proficuo incontro per porre le basi per la condivisione di un metodo e di un progetto unitari che rafforzino ancora di più l’azione della Regione in una rinnovata visione programmatica.

Il percorso è teso ad allargare il perimetro della coalizione a tutte quelle forze politiche che già condividono esperienze importanti nell’esercizio del governo regionale e a movimenti civici e del mondo dell’associazionismo che intendono aderire ad un percorso comune e lavorare sullo sviluppo di una visione progettuale di lungo termine alternativa a quella delle forze populiste, che, ai problemi concreti stanno dando solo risposte ideologiche e propagandistiche.

Dall’incontro di oggi auspichiamo anche uno scatto nell’iniziativa unitaria nei territori per aiutare tutti a riprendere fiducia in se stessi e combattività ideale e culturale per una sfida che non si può non accettare e che sicuramente non vogliamo perdere.