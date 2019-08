Navigator, De Magistris: "E' un'ingiustizia, ci penso io" Il Comune scende in campo e propone una soluaione alternativa all'assunzione in Regione

Sui navigator della Campania si consuma l'ennesimo scontro a distanza tra De Magistri e De Luca. Il sindaco aveva già espresso una feroce critica nei confronti del governatore che si è rifiutato di firmare la convezione con l'anpal per l'assunzione a tempo di 471 giovani vincitori del concorso, quelli che dovranno in pratica cercare il lavoro per conto dei disoccupati percettori di reddito di cittadinanza. Dopo le proteste Dema li ha incontrati promettendo loro una soluzione oltre che la solidarietà del comune.

“Attendiamo un segnale dal ministro Di Maio per percorrere insieme, qualora il Governo lo voglia, una strada alternativa per sbloccare questa situazione indegna. La Campania è l'unica regione in cui i navigator non possono iniziare a lavorare»

«Abbiamo individuato un percorso giuridico alternativo forse anche più funzionale rispetto all'obiettivo. Di fronte a un'ingiustizia ci siamo mossi con la politica e con il diritto». «Magari il nostro protagonismo può anche servire a far ripensare la Regione rispetto a un atteggiamento di inerzia assolutamente inaccettabile – ha aggiunto il sindaco - sul piano giuridico, istituzionale e di rispetto verso persone che hanno vinto un concorso pubblico».

A questo punto i navigator chiedono al ministro Di Maio di attivarsi subito.

«Grazie a De magistris abbiamo una risposta tecnica per bypassare il problema della firma della convenzione tra Regione Campania e Anpal Servizi- ha detto Andrea Noviello, delegato dei navigator – Speriamo che il ministro contatti al più presto il Comune così da porre fine a questa situazione incresciosa per noi e anche per i percettori del reddito di cittadinanza campani che sono bloccati e non possono accedere al mercato del lavoro».

Ma in cosa consiste questa soluzione? De magistris non è voluto entrare nei dettagli. Da quanto si è capito il Comune dovrebbe ospitare i navihator all'interno delle strutture dlel'ente.

Resta tuttavia da capire bene in che forma e come si svolgerà il lavoro visto che rientrano nelle norme attuative di un provvedimento ad hoc che prevede l'utilizzo di queste figure all'interno dei centri per l'Impiego. Non solo. 471 è il numero complessivo dei navigator che dovrebbero essere utilizzati in tutta la regione Campania, non solo per la città di Napoli.