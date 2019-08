Concorsone, De Luca: "C'è fiducia nella misura della Regione" Boom di domande, i posti sono 2175 ma si aggiungeranno anche 641 nei centri per l'impiego

I posti in palio nella pubblica amministrazione sono 2175 e a questi si aggiungeranno presto altri 641 per il personale dei Centri per l’Impiego.Una boccata d’ossigeno, se tutto andrà come previsto, in un territorio in cui il lavoro a tempo pieno è un miraggio e il personale degli enti pubblici è ormai ridotto all’osso, dopo anni di mancato turnover. Per il corso-concorso della Regione, prima tappa del Piano lavoro del governatore DeLuca, le domande acquisite poco prima della mezzanotte di ieri erano un milione 139mila 582.Un numero destinato a crescere ancora con le ultime rilevazioni da parte del Formez. Mentre i partecipanti effettivi sono 303mila.

Il 50 per cento delle domande arriva da Napoli. Il 20% da Salerno, il 18 % da Caserta, 8% da Avellino e infine Benevento con una richiesta pari al 6 %.

Per il Governatore De Luca che oggi ha tenuto una conferenza stampa: "E' un risultato straordinario, segno di un grande clima di fiducia nella misura varata dalla Regine, ma è anche segno di un un poblema sociale di dimensioni drammatiche. La risposta dei giovani è andata oltre le aspettative, anche perchè il concorso è gestito dal Fomez, non direttamente dall'ente per una questione di trasparenza - aggiunge De Luca - e inoltre è un concorso gratuito".

Le prove preselettive inizieranno il 2 settembre. Il concorso prevede un anno di lavoro e formazione negli uffici dei Comuni pagati dalla Regione prima dell’assunzione da parte del singolo Comune o ente locale. Le prove assegneranno la prima tranche dei posti: 2.175 su 10mila complessivi previsti. Con i primi due bandi sono stati messi a concorso 515 posti nella Regione Campania, 33 nel Consiglio Regionale della Campania e 1.627 nei Comuni. Gli altri 7.825, sempre negli enti locali, arriveranno con i bandi successivi.