De Magistris incontra i lavoratori della Whirlpool Il Sindaco con l’assessore Buonanno, ha voluto confrontarsi con gli operai in lotta di via Argine

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris con l’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, ha incontrato una delegazione degli operai dello stabilimento della Whirlpool di via Argine, per ascoltare le loro preoccupazioni e per continuare a tenere viva una lotta che la crisi di governo potrebbe invece far scivolare nel dimenticatoio.

Il primo cittadino partenopeo ha scritto in una nota di aver incontrato “lavoratrici e lavoratori che dal 31 maggio stanno sostenendo una battaglia di civiltà per il lavoro e per la legalità. Siamo solidali con loro e, con i servizi tecnici comunali, stiamo pensando anche a misure di sostegno della permanenza dell'azienda a Napoli e a salvaguardia di un accordo di ottobre 2018 che ad oggi è stato messo unilateralmente in discussione.

Whirlpool a Napoli rappresenta un sigillo alla dignità di oltre 400 persone e lasciarla andare senza aver tentato di tutto è un delitto verso la città, verso il Mezzogiorno, verso il Paese. E la consapevolezza che a effetto domino, Whirlpool possa lasciare anche le altre sedi, ci preoccupa molto.Siamo disponibili ad ogni tipo di confronto, il fatto che il 12 agosto siamo qui insieme ai lavoratori è un segno di forte impegno sul territorio.

Ci sentiamo dalla parte giusta, quella del lavoro dignitoso, che consente ai lavoratori e alle lavoratrici di poter condurre una vita normale; è su quella normalità che oggi si gioca la partita del lavoro e non ci possiamo permettere di perderla.”