Valente: "Il Pd deve riunire sinistra napoletana, non Dema" La senatrice Dem dopo l'annuncio del sindaco candidato anti Salvini

“Non possiamo che relegare agli elettori di De Magistris, i pochi rimasti, l’appello a sostenere il suo progetto in vista di una sua discesa in campo alle politiche. Il PD ha il compito di riunire il popolo della sinistra napoletana - deluso e disperso anche per responsabilità del gruppo dirigente Pd - e di ricominciare a mettersi in gioco, per costruire finalmente un’alternativa in discontinuità con il cattivo governo di questi anni che ha messo la città in ginocchio da tanti punti di vista a partire dalla qualità della vita e dalla qualità dei servizi offerti ai cittadini”, lo scrive su Facebook la senatrice del PD, Valeria Valente che aggiunge “A chi sente e condivide questa esigenza dico: vediamoci e offriamo un luogo a tutti coloro che sentono l’esigenza di cambiare finalmente pagina per la città. Io sono pronta a dare una mano, senza avere alcun ruolo da protagonista. Ci sono tante esperienze positive da intercettare e coinvolgere per costruire finalmente un’alternativa al leghismo nordista e al pauperismo sudista. Alla sfida dell'autonomia si deve rispondere con il regionalismo solidale previsto dalla Costituzione, non con la caricatura della moneta borbonica”, ha concluso la senatrice.