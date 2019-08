"Si misurò con la sfida del governo in una stagione difficile" Il deputato, Enzo Fasano sulla morte di Antonio Rastrelli

«Scompare con Antonio Rastrelli il primo e forse unico governatore della Campania. Uno dei grandi della Destra campana e meridionale. A suo modo fu un innovatore, decisionista coraggioso e lungimirante, da sempre dialogante e rispettoso delle altre forze in campo. Senza venir mai meno ai principi e ai valori della Destra prima di altri si misurò con la sfida del governo in una stagione difficilissima e complicata. Il suo sarà un esempio da seguire, un modello da imitare, per me è stato un onore e un orgoglio aver fatto parte di quella giunta regionale e aver vissuto quegli anni irripetibili della Destra campana». Lo afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e deputato, Enzo Fasano.