De Luca: "Salvini vuole due inceneritori? Ci dica dove" Il Governatore attaccato dal ministro risponde con sarcasmo dalla sua pagina facebook

La risposta del Governatore Vincenzo De Luca non si è fatta attendere. Ieri il ministro dell'interno Matteo salvini da Castel Volturno aveva lanciato un attacco durissimo all'indirizzo della Regione Campania e del suo presidente, reo di non aver saputo gestire la questione rifiuti.

"Se qui la gente si ammala di tumore é perché in Regione c'è qualcuno che non è in grado di smaltire i rifiuti, come avviene nel resto del mondo. Qui la Regione attuale ha cancellato il progetto per la realizzazione di due termovalorizzatori che erano previsti e poi non ha fatto nulla per risolvere l'emergenza. I rifiuti non si distruggono da soli. Se non fai nulla e non sai gestire il problema allora sei complice e aiuti la camorra, perché sappiamo tutti che il trasporto e lo smaltimento sono in mano alla criminalità organizzata” le parole di Salvini.

De Luca risponde con sarcasmo e ironia, che poi è la cifra che il Governatore ha scelto in questi ultimi periodi per commentare le uscite social dei vice premier Salvini e Di Maio (già prima di ferragosto alla notizia di Salvini in visita a Castel Volturno aveva commentato: "ci fa piacere, un turista in più").

Ed ecco il testo apparso sulla pagina facebook del governatore che titola: CRISTIANA SOLIDARIETÀ PER SALVINI

"Dopo tante pippe balneari, dopo il trionfale viaggio a Castel Volturno, il ministro Salvini ci ha dato finalmente una notizia importante: e cioè, che intende realizzare due termovalorizzatori fra Caserta e Napoli. In attesa di sapere in quali Comuni esattamente vuole costruirli, trasferiamo questa preziosa informazione ai nostri concittadini. Per il resto, siamo di fronte a un fenomeno: egli è riuscito, anche a Ferragosto, a stritolare i perpendicoli all’Italia intera (destra, sinistra, centro, laici, religiosi, gaudenti ed eremiti) rivelando chiari segni di traumi adolescenziali" scrive De Luca che chiude con una esortazione alla Vergine tanto cara a Salvini: "Vivamente speriamo di non ricevere suoi segnali (audio o video) per le prossime 48 ore. Cosa per la quale siamo noi che ardentemente sollecitiamo l’intercessione della Vergine Santissima" conclude.