"Scampia terra di ladri": Beppe Grillo querelato Nel mirino del presidente di municipalità un post sul blog del leader del Movimento

Scampia descritta come una terra di ladri. Fa discutere e indignare quanto scritto da Grillo sul suo blog riguardo la periferia napoletana, tanto che vengono annunciate querele al leader del Movimento Cinque Stelle. Grillo in un post dal titolo “Ho incontrato Dio”, scrive testuale: “Lei si era messo sul suo palco trapiantato in una piazza a sbraitare di ladri ed economia, di un parlamento con più ladri che a Scampia!”

Questa mattina intervenuto su Radio Cr, Apostolos Paipais, presidente dell'VIII municipalità ha annunciato che querelerà Grillo: “Martirizzano territori deboli solo per far rumore. Sentirò gli avvocati: querelare Grillo è un mio dovere perché ha detto cose non accettabili. Ho avuto tantissima solidarietà in merito e insieme al sindaco porteremo avanti la cosa”.