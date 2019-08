Ciarambino: De Luca è il peggio della politica, no alleanze Continuano distinguo e le divisioni tra Movimento 5 Stelle e Pd a livello locale

Il governo giallorosso sta prendendo forma e sui territori si fanno sempre più forti i distinguo e si sottolineano le distanze e elle differenza tra due soggetti, il Movimento 5 Stelle è il Partito Democratico, che in questi anni, soprattutto in Campania, se le sono date di santa ragione.

“Un accordo di Governo a livello nazionale, realizzato in funzione di una legge elettorale che non consente la governabilità ad una sola forza politica e con l'unico fine di continuare a portare avanti un progetto di grande respiro per l'Italia con una figura alta di garanzia come Giuseppe Conte, non ha nulla a che vedere con presunte alleanze che qualcuno prova strumentalmente ad attribuirci in Campania". Lo ha scritto su Facebook Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania. "Il Movimento 5 Stelle - ha spiegato Ciarambino - non sarà mai alleato con chi è nemico della Campania. E oggi il nemico numero uno della nostra amata terra, con la complicità della maggioranza Pd in Consiglio regionale, si chiama Vincenzo De Luca. Non vediamo come un Movimento di onesti cittadini, nato sulla base di progetti, idee, programmi, valori, che mette al centro delle sue azioni le persone e i beni comuni, possa sedersi allo stesso tavolo con chi, come De Luca, rappresenta il peggio della politica. La politica delle poltrone, della clientela scientifica, la politica dei Franco Alfieri e delle fritture di pesce. Di chi non ha remore nel calpestare ogni principio di trasparenza e di meritocrazia pur di avocare a sé il potere di nomina in ruoli chiave dell'amministrazione regionale, come De Luca ha dimostrato quando, tra i suoi primi atti, ha cambiato i criteri di nomina dei manager nella sanità"