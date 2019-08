Due Navigator in sciopero della fame trasportati in ospedale Ilenia De Coro e Carlo Del Gaudio, due dei manifestanti, hanno accusato un malore

Due dei cinque navigator campani, oggi al quinto giorno di sciopero della fame e in presidio fisso H24 davanti alla Regione Campania, hanno accusato un malore e sono stati portati in ospedale. Lo riferiscono gli altri manifestanti, che erano sul posto. Ad aver accusato il malore sono Ilenia De Coro e Carlo Del Gaudio. I due sono stati trasportati in ambulanza agli ospedali Fatebenefratelli e Loreto Mare. "È stato tutto improvviso - racconta Fabrizio Greco, anche lui in sciopero della fame dal 26 agosto - Ilenia stava camminando qui sotto e di un tratto è svenuta mentre Carlo è stato colto da un attacco di panico e si è sentito male. Non si può andare avanti così. Chi può deve intervenire".

Lo sciopero della fame è stato indetto lunedì scorso per sollecitare la firma del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, della convenzione operativa con Anpal per i 471 navigator campani. Il governatore, dopo avere espresso comprensione, ha replicato dicendo che la scelta dell'interlocutore da parte dei manifestanti "è stata sbagliata".

Nessun confronto è avvenuto in questi giorni e ora i manifestanti stanno decidendo se continuare o meno uno sciopero della fame che però inizia ad avere consegue fisiche sui 5 che hanno iniziato questa forma radicale di protesta.