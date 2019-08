De Magistris attacca un governo che deve ancora nascere Un altro tweet del Sindaco di Napoli condanna Conte, Di Maio e le politiche fin qui approvate

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, freme dalla voglia di lanciarsi come protagonista politico nazionale. Sono giorni che ormai i suoi tweet quotidiano si concentrano nell’attacco del Governo Conte Bis, un governo che ancora non è nato e che già però trova l’opposizione dell’ex-pm partenopeo che non vede nelle nuove dinamiche parlamentari una vera discontinuità.

“Il Presidente Conte,indicato dai 5S annuncia costruzione governo delle novità - scrive il Sindaco arancione - dopo fallimento del governo del cambiamento, ora il capo politico dei 5S Di Maio dice che non si toccano le due leggi sicurezza e si va avanti su autonomia differenziata. Chapeau!”

Un attacco chiaro al Movimento 5 Stelle e, più in particolare, a quella parte che fa rifermento a Luigi Di Maio. Così facendo il Sindaco di Napoli prova a trovare uno spazio politico che sia fuori dagli schemi già esistenti, uno spazio da costruire e modellare attorno alla sua persona e alla sua storia individuale, sullo stesso modello che lo ha condotto a guidare la città di Partenope per due volte di fila.