De Magistris: Napoli laboratorio con al centro le persone Il Sindaco di Napoli prova a lanciare la sua esperienza amministrativa come modello nazionale

Nel solito post del lunedì il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris rilancia una Napoli che descrive come “un laboratorio politico e sociale, fatto di autonomia, competenze ed impegno civico.” Un laboratorio che l’ex-pm, ieri ospite alla festa nazionale del Pd a Ravenna, vorrebbe mettere in vetrina per creare attorno alla sua figura un campo largo a partire dalle regionali. Ma de Magistris sta provando con insistenza a disegnare la sua figura come leader nazionale. In un quadro politico che il Sindaco definisce “a dir poco deprimente”, il leader arancione vorrebbe provare ad intestarsi le battaglie della sinistra. Per costruire campi larghi bisogna però puntare su figure non divisive, capaci di unire. Il de Magistris conosciuto fino ad ora è stato un politico capace di approfittare delle divisioni e di massimizzare i vantaggi delle spaccature, vedremo se riuscirà a cambiare pelle.

“Agosto è alle spalle ed ancora una volta Napoli ha raggiunto risultati pregevoli - scrive il Sindaco de Magistris su Facebook - Tante le offerte culturali tra cui è spiccata la splendida notte della tammorra di ferragosto; molte le iniziative di solidarietà per non lasciare nessuno indietro; tantissimi i viaggiatori, italiani e stranieri, che hanno deciso di trascorrere del tempo nella nostra città. L'amministrazione comunale, sempre presente, ha affrontato non poche questioni problematiche. La città ha sempre sofferenze che affrontiamo con dedizione, sacrificio e passione. L’obiettivo è noto, è sempre quello di garantire servizi migliori. In un quadro politico nazionale a dir poco deprimente, Napoli, comunque, continua ad essere un punto di riferimento, una città in crescita, con forte energia umana e culturale che ha messo al centro le persone. Un laboratorio politico e sociale, fatto di autonomia, competenze ed impegno civico. Siamo orgogliosi che la nostra città sia sempre più scelta in tutti i campi. Risultati che Napoli ha consolidato e per i quali abbiamo lavorato tanto. Oggi non fa più notizia che siamo primi per crescita culturale e turistica. Questo accade quando lo scopo è raggiunto e non è mera occasione o casualità. Ora, come sempre, tutti in prima linea, per un settembre di fuoco....e di opportunità. Con Napoli sempre nel cuore!”