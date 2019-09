Carfagna: Di Maio ha abbandonato la Whirlpool al suo destino Sullo stabilimento di via Argine è intervenuta la Vice Presidente della Camera

Sullo stabilimento di via Argine e sulla nota inviata stamane dall’azienda interviene la Vice Presidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna che attacca con forza il capo politico del Movimento 5 Stelle.

“Mentre Di Maio si preoccupa di quale poltrona occupare nel prossimo governo - afferma Carfagna - dovrebbe ricordarsi delle sue responsabilità di ministro ancora in essere. Ha abbandonato lo stabilimento Whirlpool di Napoli al suo destino, con un decreto sbagliato che mette a repentaglio il futuro di 410 lavoratori. Serviva - prosegue la Vice Presidente della Camera - un monitoraggio costante e non c'è stato. Serviva emanare norme specifiche, chiare e dedicate al sito di Napoli e non ci sono state. Abbiamo visto solo un incomprensibile rimpallo di responsabilità tra azienda e governo. Finché continua questa incoerenza tra gli annunci e i fatti sulle risorse stanziate e sulle prospettive occupazionali, non ci sarà nessuna certezza per il piano industriale promesso e, quindi, nemmeno per i lavoratori".