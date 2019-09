Saiello: 16,9milioni per Whirlpool segno di lealtà di Di Maio Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle interviene a difesa del capo politico

Sulla questione Whirlpool che si fa sempre più preoccupante per i lavoratori dello stabilimento di via Argine, prova a difendere l’operato di Luigi Di Maio e il lavoro del suo ministero, il consigliere pentastellato della Regione Campania Gennaro Saiello che evidenza come “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stanzia 16,9 milioni a favore del gruppo Whirlpool è l'ennesima prova di lealtà del governo del Movimento 5 Stelle e del ministro Luigi Di Maio. Il decreto è uno dei punti dell'accordo in fase di studio nel corso dei tavoli al Mise tenutisi nei mesi scorsi. Un accordo finalizzato a salvaguardare lo stabilimento e i livelli occupazionali dello stabilimento di Napoli. A quei tavoli c’è sempre stata una rappresentanza del management Whirlpool, assieme a cui sono state affrontate le diverse soluzioni per il rilancio produttivo del sito di Napoli. Il governo la sua parte l'ha fatta e la sta facendo. Dall'azienda ci aspettiamo, da ora in avanti, un nuovo piano industriale che come governo, come abbiamo più volte ribadito anche alla stessa dirigenza, siamo pronti a sostenere mettendo in campo ogni iniziativa possibile. La Whirlpool - ha sottolineato Saiello - è già venuta meno all'intesa di ottobre e non consentiremo che ne rinneghi un altro. I lavoratori del sito napoletano rappresentano un'eccellenza per il nostro territorio che vogliamo salvaguardare. Così come abbiamo il dovere di tutelare l'intero indotto che ruota attorno alla produzione di qualità dello stabilimento di via Argine".