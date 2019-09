Rostan (LeU): Lo stabilimento Whirlpool di Napoli non si tocca Interviene sulla vicenda dello stabilimento di via Argine la deputata partenopea di Liberi e Ugual

La vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera e deputata in quota LeU, Michela Rostan, è intervenuta con durezza sulla nota di stamattina inviata dalla Whirlpool sullo stabilimento di via Argine.

"La nota con la quale la Whirlpool dichiara che i 16,9 milioni messi a disposizione dal Mise non sono sufficienti a garantire la profittabilità dello stabilimento di Napoli, è l'ennesimo inaccettabile atto di sciacallaggio compiuto sulla pelle dei lavoratori - afferma Rostan - È evidente che il management sta facendo il "gioco delle tre carte" approfittando biecamente dell'impasse governativa che si è verificata nel nostro Paese. Non consentiremo oltremodo a Whirlpool di cambiare le carte in tavola venendo meno agli impegni presi - prosegue la deputata di Liberi e Uguali - Lo stabilimento di Napoli non si tocca ed è bene che, invece di continuare ad incrementare la produzione di comunicati stampa, l'azienda si metta subito al lavoro per preparare un piano pluriennale per il rilancio della produzione di lavatrici da sottoporre con la massima celerità al nuovo governo".