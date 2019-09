De Luca: la richiesta del difensore civico è sconcertante Il Presidente assicura che il dott. Fortunato risponderà del suo operato sul piano penale, amministrativo e contabile

Il Presidente Vincenzo De Luca giudica sconcertante e irricevibile la comunicazione con la quale il difensore civico ha chiesto in maniera perentoria la firma, entro 5 giorni della convenzione Anpal per i 471 Navigator. In più, assicura De Luca che Fortunato risponderà sul piano penale, amministrativo e contabile.

“Apprendiamo della comunicazione sconcertante e irricevibile del Difensore Civico dott. Fortunato - afferma il governatore - Nelle prossime ore gli sarà formalizzata una diffida a non assumere provvedimenti che vanno oltre le sue competenze. Sarà chiamato a rispondere, ovviamente, di ogni atto improprio sul piano penale, amministrativo e contabile".