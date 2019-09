De Magistris: Con questo governo possiamo dialogare Il Sindaco di Napoli esprime il suo giudizio sul nuovo esecutivo nazionale.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dopo aver sognato per qualche istante di lanciare la sua candidatura addirittura per guidare il Paese e il “laboratorio” arancione napoletano a modello nazionale, ha dovuto fare i conti con un livello nazionale che invece ha trovato la strada per giungere alla formazione di un governo.

Oggi l’ex-pm si è espresso sul nuovo esecutivo giallorosso sostenendo che “per il profilo istituzionale che come amministrazione ci contraddistingue, come sempre garantiremo massima cooperazione istituzionale a questo Governo, con il quale ci sono condizioni per un dialogo fitto. Con Salvini - ricorda de Magistris - il dialogo era impossibile, con questo Governo ci sono invece le condizioni per dialogare, come sempre in totale autonomia. Non siamo assolutamente né conformi, né allineati a questo Governo, e vedere forze che fino a un mese fa si odiavano e che ora stanno insieme è qualcosa che ci fa sentire distanti da questi metodi e da questo modo di operare. Valuteremo il Governo dalle azioni che farà”.

Uno stile tipico del Sindaco partenopeo, quello con cui demolisce gli altri per poi però tenere aperte le porte per accordi. De Magistris, in questi anni di lotta e di governo, di rivoluzione arancione, di sindaco di strada e di accordi di palazzo ha del “un colpo al cerchio e una alla botte” la vera base del suo successo politico e soprattuto amministrativo.