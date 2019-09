De Luca: "Funivia del Faito un successo della Regione" Nuovo incremento di passeggeri per l’impianto stabiese

Il Presidente Vincenzo De Luca sottolinea con entusiasmo il successo rappresentato dalla crescita dei passeggeri della finiva del Faito. Un successo che il governatore vuole rivendicare visto l’impegno che la Regione ha profuso nella riapertura dell’impianto.

“Dopo i risultati straordinari dello scorso anno - ha affermato De Luca - un nuovo incremento di viaggiatori per la Funivia del Faito: + 27% con 80.748 presenze entro il mese di agosto. L'obiettivo, ampiamente a portata di mano, è raggiungere le 100mila unità per la fine di questa stagione. Sarebbe il record storico da 50 anni a questa parte. È la conferma ulteriore - sottolinea il Presidente - che riaprire e rilanciare questo servizio da parte della Regione Campania a partire dal 2016, è stata una scelta fondamentale per lo sviluppo turistico di questo territorio".