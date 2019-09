Nugnes: voterò fiducia al governo ma sarà critica La senatrice puteolana valuterà di volta in volta se votare proposte e provvedimenti

Anche la senatrice Paola Nugnes voterà la fiducia al Conte Bis. Non era per nulla scontato anche perché Nugnes, nata a Pozzuoli, vicinissima al Presidente della Camera Roberto Fico, a giugno scorso è stata espulsa dal Movimento per non aver votato la fiducia sul decreto sicurezza e per aver criticato, pubblicamente, Luigi di Maio e le scelte del governo gialloverde.

“Voterò la fiducia -afferma con chiarezza Nugnes - ma non sarà una 'fiducia per sempre', sarà una fiducia critica. Valuterò di volta in volta le proposte e i provvedimenti - spiega Nugnes - emendamento per emendamento, proprio come avremmo dovuto fare, come diceva Beppe. Perché bisogna farsi innanzitutto una domanda, chiedersi: cosa credo sia meglio che accada? Da questa parte vedo una fievole luce, un chiarore in fondo al buio, una possibilità. Da quell'altra vedo invece il buio, forse il baratro. In quale direzione credo sia meglio incamminarsi? Verso il lieve chiarore in fondo al buio. Non c'è dubbio. Con cautela e circospezione".